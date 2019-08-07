استبعاد مدير مستشفى "حميات بني سويف" من منصبها.. تعرف على السبب

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أصدر الدكتور الدكتور أحمد بغدادي، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة ببني سويف، رقم (594) لسنة 2019 بإعفاء الدكتور اسماء عبدالجواد، مدير مستشفى الحميات من منصبها، وإلحاقها إلى إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة، نقلًا من مستشفى الحميات، بناءًا على مذكرة الطب الوقائي بالمديرية.



وتضمن قرار القائم بأعمال وكيل الوزارة ـ الذى حصلنا على صورة منه ـ تكليف الدكتور وليد محمد عبده، لتسيير أعمال مدير مستشفى الحميات، لحين الإعلان عن شغل الوظيفة، لإختيار مدير للمستشفى، مع الغاء ما سبق من قرارات أو اوأمر مكتبية في هذا الشأن.

