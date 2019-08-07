ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرفي على مدة حفظ لحوم الأضحية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:23 م
تعرفي على مدة حفظ لحوم الأضحية
لحم الأضحية - ارشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
ننشر لك الطريقة السليمة للتخزين والوقت الكافي لتخزين لحم الأضحية بعد اتمام عملية الذبح، والتي تتكون من:

اللحم البقري: يحفظ في الثلاجة من 2 إلى 5 أيام، وفي الفريزر من 4 إلى 12 شهراً

اللحوم المفرومة أو المحضرة كالكفتة: تبقى بين يوم ويومين في الثلاجة، و3- 4 أشهر في الفريزر.

لحم الخروف «الضاني»: يحفظ في الثلاجة من 2 إلى 4 أيام وفي الفريزر من 8 إلى 12 شهراً
Advertisements
المزيد عن: لحوم الاضحية لحم العيد عيد الاضحى 2019 ذبح الاضحية العيد اضحية العيد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
1
x
18:00
1
السد - قطر
الأهلي - السعودية
2
x
20:00
4
الهلال - السعودية