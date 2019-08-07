تعرفي على مدة حفظ لحوم الأضحية

ننشر لك الطريقة السليمة للتخزين والوقت الكافي لتخزين لحم الأضحية بعد اتمام عملية الذبح، والتي تتكون من:





اللحم البقري: يحفظ في الثلاجة من 2 إلى 5 أيام، وفي الفريزر من 4 إلى 12 شهراً





اللحوم المفرومة أو المحضرة كالكفتة: تبقى بين يوم ويومين في الثلاجة، و3- 4 أشهر في الفريزر.





لحم الخروف «الضاني»: يحفظ في الثلاجة من 2 إلى 4 أيام وفي الفريزر من 8 إلى 12 شهراً