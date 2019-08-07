تعرفي على مدة حفظ لحوم الأضحية
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:23 م
Advertisements
Advertisements
ننشر لك الطريقة السليمة للتخزين والوقت الكافي لتخزين لحم الأضحية بعد اتمام عملية الذبح، والتي تتكون من:
اللحم البقري: يحفظ في الثلاجة من 2 إلى 5 أيام، وفي الفريزر من 4 إلى 12 شهراً
اللحوم المفرومة أو المحضرة كالكفتة: تبقى بين يوم ويومين في الثلاجة، و3- 4 أشهر في الفريزر.
لحم الخروف «الضاني»: يحفظ في الثلاجة من 2 إلى 4 أيام وفي الفريزر من 8 إلى 12 شهراً
Advertisements
المزيد عن: لحوم الاضحية لحم العيد عيد الاضحى 2019 ذبح الاضحية العيد اضحية العيد
- خطوات هامة أثناء "تجميد الأطعمة.. عليكِ اتباعها
- المدة المناسبة لحفظ طعام طفلكِ في الثلاجة
- طريقة حفظ البصل المفروم في الفريزر
- قبل قدوم العيد.. كيف تختار الأضحية السليمة وطريقة الذبح؟
- مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على شروط وآداب ذبح الأضحية
- أضحية العيد.. كيفية ذبحها والطرق الصحيحة لطهيها وحفظها؟
- شروط يجب توافرها في الأضحية قبل الذبح
- ندوة عن "أضرار الذبح خارج المجازر" في البحيرة (صور)
- مدير "مجازر البحيرة" يوجه تحذير للمواطنين بشأن وضع "اللحوم" في الثلاجة بعد 5 ساعات من الذبح
- منال لاشين تكتب: الأضحية على البلاج والخروف على شيك