رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:24 م
يحي حلمي
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هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وجاء في نص البرقية: "يطيب لي أن أبعث إلى فضيلتكم أخلص التهاني مقرونة بأصدق التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة، وأن يتحقق لأمتنا العربية والإسلامية ما تتطلع إليه من الأمن والأمان والخير والسلام".
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