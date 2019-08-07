رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:23 م
يحي حلمي
Advertisements
Advertisements
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وجاء في نص البرقية: "يُسعدني ويشرفني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأطيب آيات التهاني مقرونة بأصدق التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة الجليلة التي تتجسد فيها أسمى معاني التضحية والفداء والامتثال إلى تعاليم الدين الإسلاميّ".
وأضاف: "وإننا يا سيادة الرئيس ونحن نحتفل بهذه الأيام المباركة، نسأل المولى عز وجل أن يُعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار".
Advertisements
المزيد عن: عيد الأضحي المبارك السيسي الدكتور مصطفي مدبولي اخبار مصر
- "إسماعيل" يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر
- رئيس الوزراء يهنئ السيسي بمناسبة حلول الذكرى الـ65 لثورة 23 يوليو
- شريف إسماعيل يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى
- بينهم أقباط.. قائمة بمهنئوا "السيسي" بعيد الأضحى المبارك
- "مدبولي" يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
- مصطفى مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد
- عاجل.. رئيس الوزراء يهنئ السيسي بحلول عيد الفطر المبارك
- محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك