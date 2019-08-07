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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:23 م
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك
الدكتور مصطفى مدبولي - أرشيفية
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يحي حلمي
 
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بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء في نص البرقية: "يُسعدني ويشرفني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأطيب آيات التهاني مقرونة بأصدق التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة الجليلة التي تتجسد فيها أسمى معاني التضحية والفداء والامتثال إلى تعاليم الدين الإسلاميّ".

وأضاف: "وإننا يا سيادة الرئيس ونحن نحتفل بهذه الأيام المباركة، نسأل المولى عز وجل أن يُعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار".

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