الجمعة.. طارق عبدالحليم يُحيي حفل النادي الأهلي بالساحل الشمالي

يحي المطرب طارق عبد الحليم، حفل النادي الأهلي، بالساحل الشمالي يوم الجمعة المقبل، وذلك بمناسبة فوز النادي الأهلي ببطولة الدوري العام و صدارة الدوري.

ويقدم "طارق" مجموعة من أغانيه الشهيرة منها: "ياواد ياواد، اصلى اصلى، يا شرانى، اهدا اهدا، قشطة، البنات، الرحمة حلوة".

يذكر أن طارق عبد الحليم طرح مؤخرًا كليب "البنات" من فيلم "خلطة عمري"، كلمات عمرو رشيد، الحان احمد رشيد، توزيع مادو الفظيع، إخراج أحمد الشيخ.