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تقدم ٩٧٤ من الطلاب للكشف الطبي بجامعة القناة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:22 م
تقدم ٩٧٤ من الطلاب للكشف الطبي بجامعة القناة
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هشام إسماعيل
 
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أعلن الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الكشف الطبى حتى الآن ٩٧٤ طالب وطالبة بواقع ٤٢٤ طلاب مدينة قدامى و550 طلاب مستجدين، وذلك منذ فتح باب التقدم للكشف الطبى الأول من أغسطس.

وأكدت الدكتورة سمر فتحى مدير عام الإدارة الطبية انه تم تجهيز ست نقاط للكشف الطبى داخل الإدارة الطبية تحت إشراف مديرى الإدارات للفئات المختلفة من الطلاب وقالت أن كل طالب يتوجه للنقطة الطبية الخاصة به لإنهاء كافه الإجراءات المطلوبة من كشف الباطنة والعظام والرمد والأسنان والتحاليل فى مكان واحد يجمع فريق طبى متكامل من التخصصات المختلفة تيسيرا على الطالب لينتهي الإجراء بالتسجيل الإلكتروني لبيانات الطالب ونتائج الكشف الخاصة به. 

وأضافت أنه تم إضافة إجراء تحليل الكشف عن المخدرات بالإضافة لتحليل الكشف عن فيروس سى ضمن التحاليل الأساسية لجميع طلاب الفرقة الأولى بالإضافة إلى طلاب المدن الجامعية جميع الفرق.
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