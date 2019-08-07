عطل فني يربك "الخطوط البريطانية"

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز"، الأربعاء، إنها ألغت بعض الرحلات القصيرة من مطارات هيثرو وجاتويك ولندن سيتي، بسبب عطل في أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وقالت الشرطة البريطانية "نعمل بأقصى سرعة ممكنة لحل مشكلة في الأنظمة تسببت في إلغاء، وتأخر بعض الرحلات القصيرة من مطارات لندن".

وذكرت ""بريتيش إيرويز" أنها عرضت على المسافرين الذين حجزوا أماكن لهم على رحلات قصيرة انطلاقا من مطارات لندن فرصة إعادة الحجز في يوم آخر.

وقبل الإعلان عن إلغاء رحلات، قالت الشركة إنها تواجه مشكلات في نظام تسجيل المسافرين على الإنترنت، وهو ما تسبب في تعطل انطلاق بعض الرحلات.

واعتذرت الشركة لعملائها وقالت إن فريقها الفني يعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن. وناشدت المسافرين على طائراتها الحضور إلى المطارات قبل موعد الرحلة بوقت كاف.

وأظهرت رسائل موجهة إلى الشركة على تويتر أن عددا من المسافرين في عدة مطارات بينها جاتويك ونيوكاسل في بريطانيا ومسافرين ينتظرون العودة إلى بريطانيا لم يتمكنوا من التسجيل عبر الإنترنت.

ونقلت رويترز عن "بريتيش إيرويز" "نواجه بعض مشكلات في الأنظمة هذا الصباح، التي تؤثر على عمليات تسجيل المسافرين ومغادرة الرحلات... يؤثر هذا على أنظمة أخرى أيضا".

وكانت الخطوط الجوية البريطانية قد اضطرت قبل ما يزيد على عام إلى إلغاء رحلات في مطار هيثرو، أكبر مطارات أوروبا، بسبب مشكلات في نظام لتكنولوجيا المعلومات تمدها به شركة أخرى. كما عانت من عطل كبير في نظام الكمبيوتر في مايو 2017 بسبب مشكلة تتعلق بالتيار الكهربائي، وهو ما أدى إلى تقطع السبل بنحو 75 ألف مسافر.