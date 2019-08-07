"السيسي" يكلف بتطوير ورصف طريق "السويس-الإسماعيلية"

وكما وجه الرئيس، بالبدء في إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ تطوير مرفق السكة الحديد بالسويس، وبداية القطار السريع من مدينة السويس بدلا من العين السخنة ومن المقرر أن يمر القطار السريع من مدينة السويس مرورا بالسخنة والعاصمة الإدارية وصولا للقاهرة ومدينة 6 أكتوبر.



وجاء ذلك أثناء افتتاحه مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذي يعد من أكبر المشروعات القومية في مجال الأسمدة الفوسفاتية بالشرق الأوسط، بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.