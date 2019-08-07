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ضحية جديدة في برشلونة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:30 م
ضحية جديدة في برشلونة
فيدال
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أحمد عصام
 
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اقترب التشيلي أرتورو فيدال لاعب برشلونة الإسباني من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً، لكثرة اللاعبين في خط وسط الفريق الإسباني.


وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو‏ إلى إن النادي سوف يستمع لعروض فيدال، حيث لديه مهتمين في إيطاليا، لكن الى الان لم يصل اي عرض الى مكاتب الكامب نو من أجل التشيلي.


يذكر أن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة قد رفض في الأيام الماضية رحيل فيدال، وأعلن تمسكه باللاعب وأنه سيكون من ركائز الفريق في الموسم المقبل.

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