ما هو أول وقت ذبح الأُضحية؟.. الإفتاء تجيب
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:26 م
Advertisements
Advertisements
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية مفاداه "ما هو أول وقت ذبح الأُضْحِيَّة؟"، وجاءت الإجابه عليه على النحو التالي:
قالت الإفتاء أن أول وقت ذبح الأضحية، يكون بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، لا فرق في ذلك بين أهل الحضر والبوادي، وهذا قول الشافعية والحنابلة، وبه قال ابن المنذر وداود الظاهري والطبري، وهو المفتى به.
وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن عيد الأضحى يكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس ويوم وقفة عرفات يوافق السبت المقبل.
Advertisements
المزيد عن: موعد عيد الاضحى 1440 موعد عيد الاضحى عيد الاضحى عيد الأضحي المبارك دار الافتاء المصرية الاضحية
- العطر حرام شرعًا.. الإفتاء تُجيب عن 5 أسئلة تخص الحج
- هل تجوز الأضحية عن المتوفي؟
- عدد ركعات صلاة الضحى وفقًا للمذاهب الأربعة
- طرق تقسيمها وتوزيعها.. كل ما تريد معرفته عن نحر الأضحية
- سؤال وجواب.. ما حكم الأضحية في عيد الأضحى؟
- سؤال وجواب.. ما حكم الأضحية عن المتوفي؟
- ما هو النحر وكيف يكون؟
- سؤال وجواب.. ما هو أول وقت ذبح الأُضحية؟
- ما هو الأفضل في الأُضْحِيَّة من أنواع الأنعام؟
- ما هو أفضل وقت لـ"ذبح" الأُضحية؟.. "الإفتاء" تجيب