توتنهام يقتحم السباق على برونو فيرنانديز

يرغب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في التعاقد مع برونو فيرنانديز لاعب فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة الديلي ميل إلى أن سبورتنج لشبونة رفض عرض توتنهام للتعاقد مع برونو فرنانديز مقابل 65 مليون يورو، ومازال يتمسك بمبلغ 70 مليون يورو.



