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توتنهام يقتحم السباق على برونو فيرنانديز

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:27 م
توتنهام يقتحم السباق على برونو فيرنانديز
فرنانديز
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أحمد عصام
 
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يرغب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في التعاقد مع برونو فيرنانديز لاعب فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة الديلي ميل إلى أن سبورتنج لشبونة رفض عرض توتنهام للتعاقد مع برونو فرنانديز مقابل 65 مليون يورو، ومازال يتمسك بمبلغ 70 مليون يورو.


وكان فريق مانشستر يونايتد قد أبدى رغبته في ضم فيرنانديز، ولكن رفض الفريق دفع المبلغ الكبير لضم اللاعب في الميركاتو، وبدأ في التفاوض مع ايريكسن لاعب توتنهام هوتسبير.

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