وسط تجهيزات غير مسبوقة.. بعثة حج "التضامن" تتسلم مخيمات مشعري عرفة ومنى

أجرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم، اتصالا هاتفيا برئيس بعثة حج التضامن الأجتماعي أيمن عبد الموجود، حيث تابعت والى الإنتهاء من استلام مخيمات مشعرى عرفة ومنى استعداد لبدء تفويج الحجيج الجمعة القادمة وجودة الخدمات المقدمة بها لراحة الحجيج، وقد اطمئنت والى إلى الحالة الصحية للحجيج، مشددة على تسخير كل الجهود والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن مع توجيه اهتمام خاص لكبار السن والحالات المرضية وذوي الظروف.





ومن جانبه صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، أن البعثة قد تسلمت المخيمات الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية فى الأراضى المقدسة، استعدادًا لبدء تفويج ضيوف الرحمن إلى عرفات يوم الجمعة القادم الثامن من ذوى الحجة.



