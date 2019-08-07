راقصة تونسية تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية (صور)
أعلنت الراقصة التونسية نرمين صفر نيتها
الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي ستجري في الـ 15 من سبتمبر المقبل.
وقالت نرمين صفر، في بيان ترشحها الذي نشرته عبر
حسابها الرسمي على موقع الصور "انستغرام"، إنها ستتوجه يوم الأربعاء إلى
مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقديم أوراق ترشحها لخوض غمار الانتخابات الرئاسية،
وذلك بعد أن تمكنت من جمع أكثر من 35 ألف تزكية.
وحول برنامجها الانتخابي أكدت نرمين صفر
أنها ستعمل على تخفيض سعر الخبز، وأنها ستمنع ارتداء الحجاب وتفرض ارتداء السفساري
(لباس تقليدي تونسي)، كما وعدت بتسليط عقوبات مالية لكل رجل يعد تونسية بالزواج ولا
ينفذ وعده.
ونوهت بأنه حال فوزها بالانتخابات الرئاسية
فإنها ستقدم مشروع قانون يعطي المرأة الثلثين في الميراث وثلثا وحيدا للرجل، وفق قولها.
وقالت نرمين صفر، في بيان ترشحها الذي نشرته
عبر حسابها الرسمي على موقع الصور "انستغرام"، إنها ستتوجه يوم الأربعاء
إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقديم أوراق ترشحها لخوض غمار الانتخابات
الرئاسية، وذلك بعد أن تمكنت من جمع أكثر من 35 ألف تزكية.
وحول برنامجها الانتخابي أكدت نرمين صفر
أنها ستعمل على تخفيض سعر الخبز، وأنها ستمنع ارتداء الحجاب وتفرض ارتداء السفساري
(لباس تقليدي تونسي)، كما وعدت بتسليط عقوبات مالية لكل رجل يعد تونسية بالزواج ولا
ينفذ وعده.
ونوهت بأنه حال فوزها بالانتخابات الرئاسية
فإنها ستقدم مشروع قانون يعطي المرأة الثلثين في الميراث وثلثا وحيدا للرجل، وفق قولها.
- 535 نائبًا يوقعون استمارة تزكية ترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة
- وكيل "تشريعية البرلمان": إمكانية كسب سامي عنان تزكية النواب له مُستبعدة
- "برلماني": من لم يزكوا السيسي ليس من الضروري أن تذهب أصواتهم لـ"عنان"
- برلمانيون عن جمع توكيلات لـ"عنان": لم يحدث.. وهناك تأييد من معظم أعضاء مجلس النواب لـ"السيسي"
- منافس السيسي: لم أتعرض لأية ضغوط لخوض سباق انتخابات الرئاسة
- كاتبة تونسية: فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية سابق لأوانه (فيديو)
- وزارة الداخلية توقف مترشحا للرئاسة عن العمل
- 21 مرشحا لرئاسة تونس.. وباب الترشح "لم يغلق"
- رئيس جمعية " شمس " للمثليين ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية