ما هو أفضل وقت لـ"ذبح" الأُضحية؟.. "الإفتاء" تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية على مجموعة من الأسئلة التي وردت إليها حول الأضحية وأحكامها، ومن ضمن الأسئلة ما هو أفضل وقت لذبح الأُضحية؟، وجاء الرد على النحو التالي:



