ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ما هو أفضل وقت لـ"ذبح" الأُضحية؟.. "الإفتاء" تجيب

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:14 م
ما هو أفضل وقت لـذبح الأُضحية؟.. الإفتاء تجيب
ذبح الاضحية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أجابت دار الإفتاء المصرية على مجموعة من الأسئلة التي وردت إليها حول الأضحية وأحكامها، ومن ضمن الأسئلة ما هو أفضل وقت لذبح الأُضحية؟، وجاء الرد على النحو التالي:

قالت دار الإفتاء إنه أفضل وقت لذبح الأُضْحِيَّة هو اليوم الأول، وهو يوم الأضحى بعد فراغ الناس من صلاة العيد، فاليوم الأول أفضل في الذبح من الأيام الثلاثة التالية له، وإنما كان اليوم الأول أفضل لأن الأضحية فيه مسارعة إلى الخير، وقد قال الله تعالى ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]، والمقصود المسارعة إلى سبب المغفرة والجنة، وهو العمل الصالح.
Advertisements
المزيد عن: موعد عيد الاضحى 1440 موعد عيد الاضحى عيد الاضحى عيد الأضحي المبارك دار الافتاء المصرية الاضحية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
1
x
18:00
1
السد - قطر
الأهلي - السعودية
2
x
20:00
4
الهلال - السعودية