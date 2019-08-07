ما هو أفضل وقت لـ"ذبح" الأُضحية؟.. "الإفتاء" تجيب
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:14 م
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أجابت دار الإفتاء المصرية على مجموعة من الأسئلة التي وردت إليها حول الأضحية وأحكامها، ومن ضمن الأسئلة ما هو أفضل وقت لذبح الأُضحية؟، وجاء الرد على النحو التالي:
قالت دار الإفتاء إنه أفضل وقت لذبح الأُضْحِيَّة هو اليوم الأول، وهو يوم الأضحى بعد فراغ الناس من صلاة العيد، فاليوم الأول أفضل في الذبح من الأيام الثلاثة التالية له، وإنما كان اليوم الأول أفضل لأن الأضحية فيه مسارعة إلى الخير، وقد قال الله تعالى ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]، والمقصود المسارعة إلى سبب المغفرة والجنة، وهو العمل الصالح.
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