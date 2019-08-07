ريان يعود للساحة الغنائية بـ"قرارك صح" (فيديو)

بعد غياب عن الساحة الفنية، عاد الفنان اللبناني ريان بأغنية جديدة بعنوان "قرارك صح"، من كلمات محمد نقوزي، الحان احمد العقاد، توزيع ماجد ضاهر، وقد تم تصويرها على طريقة الـ lyric video من قبل المخرج موريس رزق.

وتحمل الاغنية الطابع الرومانسي الذي تعودنا عليه من ريان ولكن تتميز بالإيقاع السريع، وقد تم طرحها عبر قناته الخاصة على اليوتيوب والتطبيقات الفنية بالإضافة إلى الاذاعات اللبنانية والعربية.

ويستعد ريان لدخول الأستوديو لتسجيل أغنية ستكون مفاجأة كبيرة لمحبيه.