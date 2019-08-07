لـ"انضمامهم لجماعة إرهابية".. تجديد حبس 7 مواطنين بالبحيرة 45 يوما (أسماء)
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:15 م
مـروة هيـكل
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قررت محكمة الجنايات المنعقدة اليوم، تجديد حبس 7 مواطنين بمراكز دمنهور وكفر الدوار والنوبارية، 45 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
وجاءت أسماء من جدد حبسهم كالتالي:
1- محمد عبده بلبع، وشهرته "عماد بلبع"، ٥٥ عاماً، أخصائي إجتماعي،
2- خميس رشاد،
3- محمد عوض سعد بطيشة، مدرس كمبيوتر،
4- أحمد عشبة، محامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بدمنهور،
5- عبد الرحمن سلامة، 33 عاماً، مهندس كهرباء بمطار الأسكندرية،
6- عبدالرازق على إسماعيل إبراهيم،
7- ممدوح عبدالقادر محمد عنيبة أبوعبايه.
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