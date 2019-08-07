طهطا يضم مدافع الفكرية
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:13 م
محمد الحسيني
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أعلن مجلس إدارة طهطا الرياضى أحد أندية القسم الثانى إتمام التعاقد مع أحمد ماهر مدافع ناصر الفكرية لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر.
وكان مجلس إدارة طهطا قد نجح فى ضم التعاقدات الجديدة هيثم شعبان ظهير أيسر ديروط، وعمر صلاح لاعب الداخلية وناشئ الأهلى السابق وأحمد سيد لاعب وسط الأوليمبي، ومحمود نبيل مدافع الأوليمبي، وحمادة علي ظهير أيمن إنبي ووادي دجلة وعلاء ريشة راس حربه الحمام المطروحى واسلام واصل لاعب الداخلية ومصطفى صادق لاعب ديروط بجانب تجديد تعاقد باسم دنيا الظهير الأيمن للفريق وعلى رشاد ومحموظ جميل وعبد العال الزقازيقى.
ويقود طهطا جهاز فني يضم بركات إبراهيم مديراً فنياً، وكريم عبد الحكيم وعلي فتحي مدربان، ورضوان مدرب حراس مرمى، وحسن الفوى إداري، وعادل حسين مديراً للكره، وأسامة الجزيري طبيب.
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