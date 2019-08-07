رئيس "القابضة للمياه" ومحافظ القليوبية يفتتحان محطة الآبار الشاطئية بالخصوص (صور)

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افتتح المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية،الأربعاء، محطة الآبار الشاطئية بمدينة الخصوص بطاقة إنتاجية 2100 متر مكعب يوم، لخدمة 14 ألف نسمة من أهالي مدينة الخصوص، بتكلفة قدرها 550 ألف جنيه بمساهمة 300 ألف جنية من نوادي روتارى، لتغطية جزء من احتياجات مواطني مدينة الخصوص من مياه الشرب.



وأكد المحافظ على التعاون الوثيق بين المحافظة ونوادي روتارى، مشيدا بحسن اختيارها للمشاريع المؤثرة التي تعود بالنفع على المواطن البسيط.



وقال المحافظ إن مبادرة حياه كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تظهر مدي الحب والولاء لهذا الوطن ودعم القادر لغير القادر من الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لخدمة القرى الأكثر فقرا والأكثر احتياجا، مشيرا الى أن مدينه الخصوص بهذا التعداد السكاني الكبير أصبحت بحاجه إلي المزيد من المشروعات والتنسيق مع نوادي روتاري ومؤسسات المجتمع المدني خصوصا في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، معتبرا أن افتتاح هذا البئر الشاطئي تتويجا لقصه نجاح تعاون بين الأجهزة التنفيذية الحكومية والجهات الاخري لإيجاد تنميه حقيقية في المجتمع.





وأوضح رئيس الشركة القابضة، أن من مميزات الآبار الشاطئية أنها لا تتأثر بمصادر التلوث المختلفة سواء طبيعية أو صناعية، كما إنها تعد تقنية رخيصة وبسيطة.





وأكد، أن الشركة القابضة تولي اهتمامًا لخطط وعمليات الإحلال والتجديد، كما وضعت معاييرًا لإدارة المحطات والشبكات من ضمنها الحصول علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM وهي شهادة ألمانية، وتم تأهيل مفتشين من المهندسين المصريين بالشركة لمنح تلك الشهادة من خلال التفتيش علي المعايير والمتطلبات القياسية في تشغيل المحطات والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وتأهيل الكوادر، مشيرا إلى انه جاري تطبيق نموذج جديد بالمحطات MASTR يتم من خلاله إدخال بيانات المحطة والمكونات والأدوات ليقدم البرنامج مواعيد الصيانة المقترحة لكل جزء منها حفاظا على الأصول والاستثمارات التي تضخ في هذا القطاع.



