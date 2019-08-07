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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، أن الجيش الوطني الليبي يستهدف مدرج الكلية الجوية في مصراته.



وأوضحت، أن الجيش الوطني الليبي يحذر من استخدام مطار مصراته للمجهود العسكري.



