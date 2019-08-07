الجيش الوطني الليبي يحذر من استخدام مطار مصراته للمجهود العسكري
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:09 م
رقية جمال
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، أن الجيش الوطني الليبي يستهدف مدرج الكلية الجوية في مصراته.
وأوضحت، أن الجيش الوطني الليبي يحذر من استخدام مطار مصراته للمجهود العسكري.
وأوضحت، أن الجيش الوطني الليبي يحذر من استخدام مطار مصراته للمجهود العسكري.
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