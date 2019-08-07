رويترز: استقالة وزير الدفاع التونسي بعد إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:08 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
أعلن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي
استقالته من منصبه، اليوم الأربعاء، بعد تقديمه أوراقه رسميا للترشح للانتخابات الرئاسية
المبكرة، المقرر أن تجرى في تونس منتصف الشهر المقبل.
ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية،
أن "وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي أعلن استقالته من منصبه كوزير للدفاع،
إثر إيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية".
وبحسب موزاييك، فإن الزبيدي "تعهد
بمواصلة مهامه في تسيير أعمال الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد".
Advertisements
- 12 نائبا يوقعون على وثيقة لتزكية عبد الكريم الزبيدي للترشح للإنتخابات الرئاسية
- تعرف على أبرز المرشحين لخوص الانتخابات الرئاسية في تونس (فيديو)
- هؤلاء أبرز المرشحين في السباق الرئاسي المبكر بتونس
- انتخابات تونس.. وزير الدفاع ورئيس الحكومة أبرز المرشحين لخلافة "السبسي"
- الجبالي والمرزوقي ينضمان للسباق الرئاسي في تونس
- عاجل.. وزير الدفاع التونسي يترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة