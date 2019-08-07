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رويترز: استقالة وزير الدفاع التونسي بعد إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:08 م
رويترز: استقالة وزير الدفاع التونسي بعد إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة
وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي
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وكالات
 
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أعلن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي استقالته من منصبه، اليوم الأربعاء، بعد تقديمه أوراقه رسميا للترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرر أن تجرى في تونس منتصف الشهر المقبل.

 

ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن "وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي أعلن استقالته من منصبه كوزير للدفاع، إثر إيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية".

 

وبحسب موزاييك، فإن الزبيدي "تعهد بمواصلة مهامه في تسيير أعمال الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد".

 


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