هاني محروس يفجر مفاجأة غير متوقعة بين أصالة ومصطفى حجاج في "ولاد رزق 2" (صور)

أعلن مهندس الصوت والمنتج هاني محروس عن مفاجأة غير متوقعة خاصة بأغنية الدعاية لفيلم "ولاد رزق 2" والذي جمع فيها النجمة أصالة بالمطرب مصطفي حجاج في أغنية بعنوان "لما تقول ياعوم" الأغنية كلمات مصطفي حسن والحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، ومن إنتاج شركة Nj Music Productions

أغنية "لما تقول ياعوم" تعد التعاون الثاني بين هاني محروس والموزع المغربي جلال الحمداوي بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "خطوة لمصطفي حجاج والتى حققت ٦٠ مليون مشاهدة على اليوتيوب حتي الآن.

فيلم "ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان

من جهة أخري يستعد مصطفى حجاج لطرح ثالث أغاني ألبومه الجديد "هتزهزه" وهي من كلمات مصطفي حسن والحان بلال سرور وتوزيع أسامة عبدالهادي ومن المقرر طرح الأغنية خلال أيام.