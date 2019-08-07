بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية| التفاصيل الكاملة حول تقليل الاغتراب

أعنلت وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 في مؤتمر صحفي وتم نشرها عبر رابط الحكومة المصرية، كما تم إعلان موعد تقليل الاغتراب





ننشر لكم كل التفاصيل الكاملة المتعلقة بتقليل الاغتراب بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية:





وحول فتح باب تقليل الاغتراب، أكدت الوزارة أنه سيكون غدا الخميس الموافق 8 أغسطس 2019، وحتى الثلاثاء 20 أغسطس الجاري.





القواعد المفترض اتباعها من طلاب المرحلة الأولى والثانية عند تقليل الاغتراب





- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع و النسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب علي أساس مجموع درجات الطالب.





كما أعلنت الوزارة شروط التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة، وهي كالتالي:





- يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

- في حالة وجود أي استفسار يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة أو المحافظات.