عاجل.. تامر حسني يعتذر عن الموسم الثالث من "ذا فويس كيدز"

أعلن الفنان تامر حسني، اعتذاره عن الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز" لأسباب خاصة به لم يكشف عنها.



وغرد حسني، عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قائلًا: "لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لڤويس كيدز.. أنا اعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ڤويس كيدز لأسبابي الخاصة.. هتوحشوني جدا.. ويارب التوفيق لكل المواهب الجميلة، ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج اختيار بديل لي مناسب، شكرا". وغرد حسني، عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قائلًا: "لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لڤويس كيدز.. أنا اعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ڤويس كيدز لأسبابي الخاصة.. هتوحشوني جدا.. ويارب التوفيق لكل المواهب الجميلة، ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج اختيار بديل لي مناسب، شكرا".