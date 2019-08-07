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لجنة الانضباط بالكاف تغرم الترجي الرياضي والوداد البيضاوي

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:07 م
لجنة الانضباط بالكاف تغرم الترجي الرياضي والوداد البيضاوي
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محمد وليد الجموسي
 
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قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تغريم كل من الترجي الرياضي والوداد البيضاوي المغربي بـ15 ألف دولار أمريكي (45 ألف دينار تونسي) على خلفية قيام أنصار الفريقين برمي المقذوفات واستعمال الليزر والشماريخ فضلا عن رفع شعارات غير رياضية.
يذكر أن ذات اللجنة التي يرأسها الجنوب إفريقي هاك ستتولى اليوم الأربعاء اصدار قرارها بخصوص توقف مباراة الإياب بين الفريقين لحساب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية بملعب رادس، وعلى الرغم من منح اللقب للترجي الرياضي إلا أن المكتب التنفيذي للكاف قرر إعادة المباراة لتقوم هيئة التحكيم الرياضي الدولي بنقض القرار وأحالته على اللجان المختصة بالاتحاد القاري.
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