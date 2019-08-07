تحديد خطة عمل للتحكم في الفضلات خلال فترة عيد الاضحى

حددت وزارة الشؤون المحلية والبيئة خطة عمل للتحكم في الفضلات خلال فترة عيد الإضحى، وذلك في إطار الحرص على تحسين الوضع البيئي والإستعداد للتصرف في الفضلات المتأتية خلال العيد والحد من الإخلالات البيئية المسجلة.

وتتضمن الخطة التي تم الإعلان عنها على إثر انعقاد جلسة عمل بمقر الوزارة بحضور الأطراف المتدخلة:

- الجانب اللوجستي بالبلديات والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والديوان الوطني للتطهير (فرق عمل الاستمرار، تحديد أماكن تجميع الفضلات، المصبات المراقبة ومراكز التحويل، فرق تدخل للحد من فيضان المياه المستعملة...)

- الجانب الاتصالي لإنجاح برامج العمل (التعريف بأماكن إيداع الفضلات، التحسيس بأهمية التحكم في الفضلات (كيفية الإخراج وتوقيت الإخراج ......)

- الجانب الردعي للحد من الإخلالات البيئية المسجلة وخطة المتابعة الميدانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي لإنجاح برنامج العمل ومتابعة تقدم تجربة تثمين جلود الأضاحي بمبادرة من المركز الوطني للجلود والحذية التي سيتم تنفيذها بعدد من بلديات 12 ولاية التي بها مدابغ للجلود