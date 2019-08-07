نداء تونس يساند ترشيح عبد الكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية

قرر حزب نداء تونس مساندة ترشح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، داعياكافة نوابه وهياكله ومناضليه ومناضلاته في مختلف المواقع إلى الانخراط المطلق في مساندة هذا الترشح.

و قال نداء تونس في بيان صادر عنه ان هذا القرار جاء بعد إجراء ما يتعين من اتصالات، وبعد الدرس بناء على مخرجات اجتماع المكتب السياسي الموسع بتاريخ 1 أوت 2019 الذي فوض بموجبه لقيادة الحزب اتخاذ القرار النهائي في خصوص ترشيح الزبيدي للانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 15 سبتمبر القادم.

وأرجع نداء تونس مساندة ترشح الزبيدي، لما "يحوزه من خصال الكفاءة والتجربة والنزاهة والوفاء لنهج الزعيم الراحل الباجي القائد السبسي"، مذكرا بأنه "تحمل أمانة وزارة الدفاع في المرحلة الأولى والثانية للانتقال الديمقراطي بكل اقتدار وأمانة وكان النجاح حليفه بامتياز، علاوة على تحمله المسؤوليات في مختلف درجاتها في دولة الاستقلال".