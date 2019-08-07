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الجزائر.. 94% يؤيدون اعتماد اللغة الإنجليزية في الجامعات

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:01 م
الجزائر.. 94% يؤيدون اعتماد اللغة الإنجليزية في الجامعات
الجامعات الجزائرية
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وكالات
 
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كشفت نتائج الاستطلاع الوطني حول اعتماد اللغة الإنجليزية في الجامعات الجزائرية تأييد أكثر من 94 ألف شخص للمشروع، وهو ما يعادل أكثر من 90 في المئة من المشاركين في العملية

 

عرف الاستطلاع الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر منصة رقمية، والتي وضعت تحت تصرف الأسرة الجامعية اكتساح المؤيدين للمشروع مقابل معارضة ضئيلة من أنصار المحافظة على اللغة الفرنسية والتي بلغت 5.7 في المئة.

 

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بو زيد، في منشور بصفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن سبر الآراء حول تعزيز استعمال اللغة الإنجليزية في المؤسسات الجامعية، قد عرف أكثر من 1.152.227 مشاهدة، في حين بلغ عدد المصوتين بنعم 94741 شخص.

كما أشار  بوزيد إلى أن الوزارة من خلال مصالحها المختصة ستنطلق في المرحلة الثانية من العملية حيث سيتم عرض الملف للدراسة والنقاش، من خلال إسداء توجيهات لمديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لفتح فضاءات لنقاشات موضوعية للخروج بمخطط عمل متكامل قابل للتطبيق في أرض الواقع.

 

 

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