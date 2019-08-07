عاجل.. عقوبات جديدة من الكاف على الزمالك
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:56 م
الفجر الرياضي
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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقاب نادي الزمالك بغرامة مالية قدرها 20 ألف دولار بسبب عدم تسليم التذاكر المخصصة للكاف إلى وفد الاتحاد الإفريقى والرعاة فى نهائى الكونفيدرالية ضد نهضة بركان المغربي.
ونقل الكاف
للزمالك أن عدم تسليم الدعوات المخصصة للكاف قد تكرر من قبل النادى الأبيض خلال النسخ
السابقة من المسابقات الإفريقية لذلك جاء القرار بمضاعفة العقوبات المفروضة على النادى
لتصل إلى 20 ألف دولار.
كان الزمالك قد توج بلقب الكونفيدرالية على
حساب نهضة بركان المغربي.
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