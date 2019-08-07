جواز السفر التونسي في المرتبة 77 عالميا
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:00 م
محمد وليد الجموسي
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حل جواز السفر التونسي في المرتبة 77 عالميا في تصنيف أقوى جوازات السفر، حسب مؤشر هينلي وشركائه.
ويعتمد التصنيف على عدد الدول التي يمكن دخولها بجواز السفر دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الدخول.
وبالنسبة إلى جواز السفر الجزائري فهو يسمح بدخول 58 بلدا
وحسب التصنيف، جوازا السفر الياباني والسنغافوري هما الأقوى، بحيث حاملوهما يمكنهم دخول 189 بلدا بلا تأشيرة، بينما صنّف جواز السفر الأفغاني كأضعف جواز، إذ يسمح بدخول 25 بلدا بلا تأشيرة.
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