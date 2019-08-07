حل جواز السفر التونسي في المرتبة 77 عالميا في تصنيف أقوى جوازات السفر، حسب مؤشر هينلي وشركائه.

ويعتمد التصنيف على عدد الدول التي يمكن دخولها بجواز السفر دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الدخول.

وبالنسبة إلى جواز السفر الجزائري فهو يسمح بدخول 58 بلدا