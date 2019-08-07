كريم الغربي و بسام الحمراوي يغادران قناة الحوار و يلتحقان بالتاسعة

أكد موقع أرابسك ان الثنائي كريم الغربي و بسام حمراوي وكريم الغربي يغادران قناة الحوار التونسي و يلتحقان بقناة التاسعة استعدادا لاحد برامج نوفل الورتاني 'اضحك معنا' و الذي من المنتظر ان تطرأ عليه تغييرات جذرية بعد التحاق وسيم الحريصي 'ميقالو' و مريم بن مامي مؤخرا.

يشار ان كريم الغربي و بسام الحمراوي كانا من من العناصر القارة في برنامج امور جدية مع نوفل الورتاني .