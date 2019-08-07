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كريم الغربي و بسام الحمراوي يغادران قناة الحوار و يلتحقان بالتاسعة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:57 م
كريم الغربي و بسام الحمراوي يغادران قناة الحوار و يلتحقان بالتاسعة
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محمد وليد الجموسي
 
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أكد موقع أرابسك ان الثنائي كريم الغربي و بسام حمراوي وكريم الغربي يغادران قناة الحوار التونسي و يلتحقان بقناة التاسعة استعدادا لاحد برامج نوفل الورتاني 'اضحك معنا' و الذي من المنتظر ان تطرأ عليه تغييرات جذرية بعد التحاق وسيم الحريصي 'ميقالو' و مريم بن مامي مؤخرا.
يشار ان كريم الغربي و بسام الحمراوي كانا من من العناصر القارة في برنامج امور جدية مع نوفل الورتاني .
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