"شورى" النهضة يصوت لفائدة ترشيح عبد الفتاح مورو للرئاسية

صوت مجلس شورى حركة النهضة مساء أمس الثلاثاء لفائدة ترشيح القيادي بالحركة عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

وأوضح الخميري أن مجلس الشورى صوت في ختام أشغاله مساء اليوم بــ"أغلبية مريحة" على تزكية عبد الفتاح مورو (رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة) كمرشح لحركة النهضة للانتخابات الرئاسية التي ستنتظم يوم 15 سبتمبر المقبل.

وقال ذات المصدر إنه سيتم خلال النقطة الإعلامية لحركة النهضة المقررة ليوم غد الأربعاء الإعلان عن موعد تقديم ملف ترشح مورو إلى الهيئة العليا المستقلة لانتخابات.

وأشار الخميري إلى أن حركة النهضة بصدد إعداد ملف ترشح مورو للرئاسية، مؤكدا أن الملف سيتضمن تزكيات من أعضاء بمجلس نواب الشعب.

من جهته أوضح رئيس مجلس شورى النهضة، عبد الكريم الهاروني، في تصريح لمراسل (وات) بنابل في أعقاب اشغال الدورة الـ30 للمجلس، أن المصادقة على ترشح مورو تمت بـ"شبه اجماع " بعد أن تنازل رئيس الحركة راشد الغنوشي، لفائدته، عن أحقيته بالترشح للانتخابات الرئاسية، باعتبار أن القانون الاساسي للحركة ينص على أن المرشح للرئاسية هو رئيس الحركة.

وقال " إن النهضة خرجت من مارطون المصادقة على مرشح من داخلها قوية ومتماسكة وهي الحزب الأول في البلاد الذي يجب أن يكون له مرشحا للرئاسية"، وفق تعبيره، نافيا ما يروج حول انشقاقات أو انقسامات داخل الحركة.

وبين في هذا السياق أن الخلافات التي قد تكون برزت داخل الحركة هي "أمر طبيعي خاصة وأن المسالة مرتبطة باتخاذ قرار هام "، مضيفا قوله " إن الاختلاف داخل المؤسسات دليل على أن النهضة حزب ديمقراطي وتمكن من تحقيق التوافق داخل هياكله وخارجها".

وأضاف أن النهضة تؤكد اليوم حرصها على أن تكون فاعلا حقيقيا في الحياة السياسية بترشيح رئيس الحركة للانتخابات التشريعية وباختيار مرشح من داخلها للانتخابات الرئاسية.

وكانت حركة النهضة أكدت خلال الفترة الماضية أنها لن تبقى على الحياد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على خلاف ما جرى في رئاسيات 2014، وأنها ستكون معنية بهذا الاستحقاق الانتخابي سواء بتقديم مرشح من داخلها أو دعم مرشح من خارجها.