أحوال الطقس لليوم الأربعاء

يكون الطقس، يوم الأربعاء، مغيما جزئيا بأغلب الجهات ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع خلايا رعدية مصحوبة بنزول أمطار وتشمل بعض الجهات الشرقية.

يتوقع تساقط البرد باماكن محدودة.

تهب الرياح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا من 20 إلى 45 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق.

البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وبخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

درجات الحرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 36 و 40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبين 40 و 45 ببقية الجهات كما تصل إلى 47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.

تشير التوقعات الجوية ليوم غد الخميس، 08 أوت 2019، إلى ظهور سحب قليلة تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية مع نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية وتشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية.

تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال.

درجات الحرارة في تراجع طفيف بالمناطق الساحلية للشمال والوسط وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة وتبقى مرتفعة ببقية الجهات وتكون بين 39 و 45 درجة كما تصل إلى 48 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.