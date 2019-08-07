راسل كرو يواصل تصوير "Unhinged"

ظهر النجم راسل كرو، في لقطات جديدة من تصوير فيلمه الجديد، Unhinged ، بمدينة نيو أورلانز الأمريكية، بأحد مواقع التصوير الخارجي.

ونشرت صحيفة ديلي ميل اللقطات الجديدة لراسل من موقع تصوير الفيلم، وكان وزنه يتخطى الـ 150 كيلو جرام، حيث يجسد شخصية قاتل متسلسل يتصيد السيدات على الطرق السريعة.

وكان الوزن الزائد من متطلبات ظهور راسل كرو في أحدث إعماله التليفزيونية، وهو مسلسل The Loudest Voice والذي جسد به شخصية المدير السابق لشبكة FOX الإخبارية.