الطالع الفلكى الأربِعَاء 7/8/2019..نَجْمَتُنَا مَصرِيَّة!









*القمر فى الرّبع الأوّل ،ويدخل الرّبع الثّانى فى السابعة و30 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة ، القمر فى العقرب.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسَد من 23 يوليو – 23 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 17 يوليو - 17 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الذِّرَاع من 29 يوليو - 10 أغسطس.





اليوم 1 مِسرى قبطى، 6 آب رُومى، 5 ذِى الحِجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - أولت نُو نِفَرْ ، أنَا مَيِفْهَمْنِيش إلا بِنت بَلَدِى.(نبيل الهجرسى من فيلم عمل إيه الحُب-1980)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





***القمر فى الرّبع الثانى





نشعربالحركة والنشاط بعد أن بدأ القمر فى إسترداد هيئته فى السّماء بعد أن كان طفلاً وليداً ضعيفاً طوال الأيام السابقة منذ ولادته ، وقت مُناسب للنموّ والحركة والنشاط والتنفيذ على أرض الواقع لما قمنا بتخطيطه طوال الأسبوع الفائت ،إنه وقت المُقابلات والتليفونات والزيارات وإنهاء الأعمال الثقيلة ، الأسفار والإنتقال من هنا وهناك ، هذا ليس وقتاً للتنسّك أو التأمل ولا الخُمُول أوالكسل تحت أى ظرف ، أرفس الأغطية وغادر فراشك ،إغسل وجهك بماءٍ بارد وشدّ رباط حذائك جيّداً وألقِ بنفسك وَسَط الطريق بحثاً عن لقمة عيْش شريفة.









*(النّجمة المصريّة الفرعونيّة ، الشّعرى اليَمَانِيّة)

السّنة القبطيّة ذات الأصل الفرعونى تعتمد فى تقويمهاعلى ظهورنجمة شديدة اللمعان هى الشّعرى اليمانيّة،سيريس،نجم ألفا،سِبْدِتْ وهذه النجمة تتجه نحوها الأهرامات بالجيزة والنجوم الثلاث فوق رؤس الأهرامات نجمات أوريون الثلاثعلى شكل سهم يُشير للنجمة المقصودة،تظهرفى شهر سبتمبر من كل عام قبالة أنف أبى الهول لتعاود الظهور مرة أخرى فى نفس المكان بعد 365 يوم،بداية ظهورها يتصادف دائماً أبداً مع فيضان النّيل لذا تمّ تقسيم مواسم الزراعة المصرية الثلاث مع ظهورها وعلى أساس أسماء فى الثقافة الفرعونيّة،التقويم يعمل بنعومة فائقة على ضفاف النيل وبانتظام شديد منذ ستة آلاف عام على أقل تقدير وحتى اليوم.





1-(توت – بابه- هاتور- كهيك) ---- (آخِتْ/أشهر الفيضان)





2-(طوبه-أمشير-برمهات-برموده) --- (بِرِيتْ/أشهر الإنبات ونموّ الزّرع)





3-(بشنس-بؤونة- أبيب-مِسْرى) ---- (شُمُو/أشهر الحصاد-الصّيف)









مِسْرى هو الشهر الثانى عشر والأخيرمن السّنة القبطيّة الفرعونيّة ، أو الشّهر الرّابع من أشهر مُوسم الصيف الأربعة، لكنّه فى الفرعونيّة القديمة يُسمّى أوبِتْ رُونبِتْ وتعنى العام الجديد حيث يبدأ البحث عن نجمة سوبدِتْ/الشّعرى اليمانيّة وتُسمّى هجرة سوبدت فى الأول من أغسطس - كانت تظهر فى 19 يوليو فرعونيّاً - لتُعطى الإشارة للبدء فى فيضان النّيل ولاتزال بعض الجماعات القبطيّة تقوم باستطلاع النّجمة فى الأول من أغسطس من كل عام ،النجمة منسُوبة لإيزيس حيث الإعتقاد أن الفيضان هو دموع إيزيس من بكائها على قتل زوجها أوزريس ، حتى نهاية 1960 و قبل بناء السّد العالى كانت الليلة التى تسبق الفيضان تُسمّى عند أهل النّوبة بليلة البكاء، لفظ مسرى (مِسْ/رَعْ) تعنى ولادة الشّمس كإشارة لمولد نجمة الشّعرى اليمانيّة من جديد.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: فى وقت كسل الآخرين وتراخيهم فأنت مشحون عن آخرك بالطاقة ، لا تُكلف الصغار بإنجاز عمل يحتاج لخبرة الكبار ، ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الثور: قد يرغب من حولك بمساعدتك بمحبّة دون مقابل فكن لطيفاً خفيفاً فى طلباتك، إن كان حبيبك عسل.





الجوزاء: فيما يخص تهدئة الخواطرالغاضبة فأنت الأشهر بين الأبراج،قد تُتاح لك الفرصة للفضّ بين زميليْن أو قريبيْن متخاصميْن فاستعمل مهاراتك الكلاميّة.





برج السّرطان: الفشل لن يتركك إن كنت عنيداً متشبّثاً بعلاقات أومشاريع قديمة فاشلة من الماضى لاطائل من ورائها الآن ،ركز على المُستقبل ،تَفَاءل خير.





برج الأسد: لست مُضطرّاً للعب دورالمُهرّج لتسلية الآخرين أوالترفيه عنهم ، وجه بشوش وكلمات لطيفة كافية لتعامل مُتّزن ، من كَثُرَ كلامُه كَثُرَ خَطَؤه.





برج العذراء: إبتعد عن الطرق المختصرة والفهلوة فى أداء عملك وتمسّك بالأسلوب الرّوتينى النّمطى الشّاق لكن المأمون.

برج الميزان: لشخص الأكثر عبوساً فى وجهك قد تفاجأ بأنه حليفك المُخلص ، ما محبّة إلا بعد عداوة مَثَلْ قابل للتحقق اليوم ، لكن لايعنى أن تُعطى سرّك لغيرك.





برج العقرب: رباط حذائك مشدود وساعتك التى تعشقها حول معصمك، هذا كل ما تحتاجه لإنهاء أثقل المهمّات على قلبك، إبتعد عن التوافه وانفض عنك الكسل.





برج القوس: إحترس من تجاوز التقاليد على الجبهة العاطفية ولا يمكن إلقاء اللوم على النجوم، بل على تلك النّفس الأمّارة بالسّوء.





برج الجدى: قد تقوم بالتضحية بوقتك أو راحتك لحل مشكلة شخص آخر، قد لاتجد التقدير الكافى أو كلمة شكر بعد أداء الخدمة ، تكفيك راحة البال.





برج الدّلو: المُقابلات العائليّة الرّسميّة مُرجّحة بغرض وضع الأمور فى نصابها ،الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الحوت: إحاطة شئونك الماليّة بالكتمان والسّريّة سبب مهم لإنقاذك من خسائر ومن عيون المنافسين والحسودين وصيّادى الثروات ، بمشيئة الله تَعَالى.



