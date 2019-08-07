الشركة القابضة تؤكد أهمية تنفيذ برامج تقليل الفاقد من المياه

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اهمية تنفيذ برامج تقليل الفاقد من المياه ، من خلال تقسيم شبكات مياه الشرب إلى مناطق معزولة DMA محدودة المداخل والمخارج ، وتركيب أجهزة قياس التصرف والضغط وتحديد النسبة الفعلية من الفاقد الفيزيائى والتجارى بالشبكات.





جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى لمناقشة اهم الموضوعات والقضايا التى تتعلق بالتشغيل والصيانة وخطط الاحلال والتجديد.





وأوضح رسلان أنه تم تطبيق برامج تقليل الفاقد من خلال تنفيذ عدد 58 منطقة DMA فى عدد 14 شركة ساهمت فى توفير ما يقرب من 5 مليون متر مكعب من المياه بتكلفة تقديرية 4 مليون جنيه ، حيث تم تقليل نسبة الفاقد بتلك المناطق من 34% إلى 23% ، وجارى استكمال تنفيذ عدد 280 منطقة DMA خلال خطة العام 2019/2020.

ومن جانبه ، أوضح المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة ، أنه تم تنفيذ برنامج تقليل الفاقد بمنطقة عزبة بلال التابعة لشبكات مياه الخلفاوي وتم إتمام المشروع على مدار 27يوم، لتحديد كمية المياه المفقودة (فاقد فيزيائى، وفاقد تجارى) ووضع خطة لتغير جميع العدادات المعطلة ومعايرة نسبة 10% من إجمالي عدادات المنطقة محل الدراسة، مما ساهم فى توفير ما يقرب من 4 مليون جنيه سنوياً بالمنطقة محل الدراسة، والتي لا تتعدى مساحتها نصف كم مربع وعدد سكان يقرب من 80 ألف نسمة.

كما استعرض، المهندس محمد عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، تجربة الشركة فى تطبيق برنامج تقليل الفاقد وتقسيم شبكات مياه الشرب بالمحافظة إلى عدد 10 مناطق (Zones) وتركيب أجهزة قياس ثابتة على مداخل ومخارج كل منطقة لقياس الضغط والتدفق بالشبكة وربط تلك القياسات بقاعدة بيانات لتحديد كميات المياه المغذية لكل Zone، والمراقبة الفعلية والدائمة للشبكة على مدار 24 ساعة ومراجعة إصدارات الفواتير، وتحديد نسب الفاقد.





وفى البحيرة، أوضح المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب، أنه تم التجربة على قرية المجد مركز الرحمانية، حيث يبلغ عدد وصلات الخدمة بها 1518 وصلة، وتحديد مصادر التغذية وربط أنظمة التحليل الهيدروليكى للشبكة وقياس كمية التصرف لتقليل الفاقد؛ من خلال حزمة من الإجراءات أهمها إزالة التعديات والوصلات الخلسة.