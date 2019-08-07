"بحوث الصحراء": إنشاء مجمع الأسمدة يساهم في توفيرها وخفض أسعارها بالأسواق

Advertisements

قال الدكتور عبد الباسط العقيلي، أستاذ خصوبة الأراضي وتغذية النبات بمركز بحوث الصحراء، إن أهمية مجمع الاسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة.؛ لكون الفوسفات هو المصدر الرئيسي لعنصر الفسفور، الذي يعتبر أهم عنصر لنمو النبات.



وأكد "العقيلي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مصر من اهم الدول المنتجة للفوسفات حيث تحتل المركز السادس عالميًا في إنتاج الفوسفات، ولديها احتياطي 8 مليار طن من خام الفوسفات، وكان يتم تصديره كمادة خام بقيمة هزيلة، لكن مجمع الأسمدة يساهم في تحويل المواد الخام لقيمة مضافة، معتبرًا أن انشاء مجمع الأسمدة خطوة على الطريق الصحيح.



وتابع، أن هذا المجمع يخدم المشروعات الزراعية التي يتبناها الرئيس السيسي، مثل الصوب الزراعية وغيرها، كما انه يعمل على تحقيق التوازن كبير في الأسمدة الفوسفاتية، ويساهم في توفير السماد وخفض أسعاره في الأسواق وهذا لصالح الفلاح المصري.

