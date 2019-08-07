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سحب أحد المترشحين للرئاسية لترشّحه بعد أن تم اتهامه ب"تشليك الرئاسة "

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:48 م
سحب أحد المترشحين للرئاسية لترشّحه بعد أن تم اتهامه بتشليك الرئاسة
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محمد وليد الجموسي
 
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قام اليوم الأربعاء 07 اوت 2019 ، المترشح للرئاسية  منير الجماعي بسحب مطلب ترشحه من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وذكر الجماعي أن هذا القرار يأتي على خلفية اتهامه بـ"تشليك الرئاسة" على حد قوله . وكان الجماعي قدم ترشحه يوم 2 أوت 2019  لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهو مرشح مستقل.
ويبلغ جماعي 37 سنة من العمر وهو فلاح ينشط بالمجتمع المدني وقد أكد أنه جمع 12 ألف توقيع لتزكيته من المواطنين لافتا إلى أنه ترشح للانتخابات التشريعية أيضا على رأس قائمة مستقلة بدائرة بنزرت.
وقد بلغ العدد الجملي للمترشحين لحد الان 29 مترشحا تغيب على أغلبهم الجدية والقدرة على التنافسية مع كبار المترشحين . ويذكر ان باب الترشحات مازال مفتوحا الى يوم الجمعة 09 اوت 2019 على الساعة السادسة مساء .
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