"الإسكان" تعلن عن أول طرح لوحدات مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة ملوى الجديدة (صور)
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:33 ص
أحمد الشيخ
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام وزارة الإسكان مُمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالطرح الأول للوحدات السكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بمدينة ملوى الجديدة.
وأوضح الوزير أن شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات وأسلوب السداد، للوحدات المطروحة، ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، اعتباراً من يوم الأحد 25/8/2019، مضيفاً أن مقدم الحجز يبلغ 50 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online).
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