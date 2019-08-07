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الرئيس السريلانكي يبدأ زيارة تستغرق 4 أيام لكمبوديا

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:35 ص
الرئيس السريلانكي يبدأ زيارة تستغرق 4 أيام لكمبوديا
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ترجمة منار طارق
 
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وصل رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا إلى كمبوديا في زيارة لتوسيع تعاون بين الدولتين في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية.

ذكرت وزارة الخارجية الكمبودية في بيان لها أن زيارة الدولة التي تستغرق أربعة أيام والتي تبدأ الأربعاء تأتي بناء على دعوة من الملك نورودوم سيهاموني.

سيجتمع سيريسينا مع الملك ويلتقي برئيس الوزراء هون سن يوم الخميس.

كما سيحضر مراسم غرس الأشجار في مركز التأمل البوذي في جبل أودونغ، على بعد 40 كيلومترًا (25 ميلًا) إلى الشمال الغربي من بنوم بنه. وذكرت وزارة الخارجية أن البوذية، وهي دين الأغلبية في كلا البلدين، تربطهما بشكل وثيق.

سيزور سيريسينا والوفد المرافق له مجمع معبد أنكور وات في الشمال الغربي قبل مغادرة كمبوديا.
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