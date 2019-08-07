ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

طيران التحالف يقصف معسكرًا جنوب صنعاء

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:34 ص
طيران التحالف يقصف معسكرًا جنوب صنعاء
التحالف العربي
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

جدد طيران التحالف العربي، اليوم الأربعاء، قصف مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء.

 

وأفاد شهود عيان لمراسل "اليمن العربي"، بأن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية شن غارة استهدفت معسكر السواد الواقع جنوب صنعاء.

 

وبحسب الشهود، فإن الدخان تصاعد عقب الغارة من المكان المستهدف.

 

وكان طيران التحالف حلق عند الساعة التاسعة و20 دقيقة واستمر لدقائق.

Advertisements
المزيد عن: قصف معسكر طيران التحالف العربي جنوب صنعاء اليمن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
1
x
18:00
1
السد - قطر
الأهلي - السعودية
2
x
20:00
4
الهلال - السعودية