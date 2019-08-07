"ريان" يعلن السبب الحقيقي لرحيل التوأم حسن عن الأهلي
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:27 ص
الفجر الرياضي
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كشف ياسر ريان نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق عن سر رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن عن القلعة الحمراء.
وقال ياسر ريان في تصريحات تليفزيونية: "حسام
وإبراهيم رحلا عن الأهلي رغمًا عنهما وثابت البطل كان من أسباب رحيل التوأم بعدما أبلغ
صالح سليم رئيس النادي وقتها صالح سليم برغبة التوأم في الرحيل إلى الزمالك وهو ما
استفز صالح سليم الذي رد أن من لا يريد الأهلي عليه الرحيل".
وأضاف ريان أن راينر تسوبيل المدير الفني للأهلي وقتها أوصى
برحيل حسام حسن وإبراهيم حسن لأنه كان يصعب عليه إجبار التوأم على الجلوس احتياطيًا.
وشدد ريان على أن ما أشيع عن أن حسام وإبراهيم حسن هما من
طلبا الرحيل عن الأهلي لا أساس له من الصحة لأنهما من عشاق الفانلة الحمراء.
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