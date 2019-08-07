"الخدمة الوطنية": نساهم في تنفيذ المشروعات الإنتاجية في العديد من المجالات

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قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن الجهاز يسعى أن تساهم شركاته في تنفيذ المشروعات الإنتاجية في العديد من المجالات التي تدعم خطط التنمية الشاملة في مصر.



وأضاف "أمين"، خلال كلمته على هامش افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن شركات الجهاز تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى المتعلقة بالأمن الغذائي بصوره المختلفة كاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، والزراعات المحمية في الصوب الزراعية، ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وإنشاء مجمعات للصناعات الثقيلة والمتخصصة، كالإسمنت والرخام وحديد التسليح، وتنفيذ المشروعات الخاصة بتعظيم العائد، والاستغلال الأمثل، مع تقديم خدمات نوعية متخصصة.



وتابع، أن من بين المشروعات الكبرى التي قام الجهاز بتنفيذها إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة، في مجال إنتاج الأسمدة المتنوعة والكيماويات لما لها أهمية بالغة في تنفيذ المشروعات الزراعية، وما لها من أهمية للعديد من المشروعات الصناعية، واهمية بعض منتجاتها لكثير من متطلبات الإعاشة اليومية، وتهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير آلاف فرص العمل.

