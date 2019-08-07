دفن جثة عامل غرق أثناء استحمامه بمياه ترعة الإسماعيلية

Advertisements

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، جثة عامل غرق أثناء الاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.



وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، من عمليات النجدة بوجود جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بناحية أبو زعبل – دائرة المركز.



وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز يرافقهم قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثه وتبين إنها للمدعو "ك.ع.ف"، 17 سنة عامل وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهريه وتم نقلها لمستشفى الصحة النفسيه بالخانكه تحت تصرف النيابه العامه.



وبسؤال شقيق المتوفى "م.ع.ف"، 29 سنة، سائق، قرر أنه حال قيام شقيقه بالاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية جرفه التيار وتوفى غرقًا ولم يشتبه في وفاته جنائيًا.



وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة ورد بتقريره أن سبب الوفاه إسفكسيا الغرق ونفى وجود شبهة جنائية في الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6974 إداري مركز الخانكة لسنة 2019 وبالعرض على النيابه العامة صرحت بالدفن.

