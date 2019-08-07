ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

دفن جثة عامل غرق أثناء استحمامه بمياه ترعة الإسماعيلية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:19 ص
دفن جثة عامل غرق أثناء استحمامه بمياه ترعة الإسماعيلية
Advertisements
طباعة
محمد نبيل
 
Advertisements
انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، جثة عامل غرق أثناء الاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة. 

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، من عمليات النجدة  بوجود جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بناحية أبو زعبل – دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز يرافقهم قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثه وتبين إنها للمدعو "ك.ع.ف"، 17 سنة عامل وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهريه وتم نقلها لمستشفى الصحة النفسيه بالخانكه تحت تصرف النيابه العامه.

وبسؤال شقيق المتوفى "م.ع.ف"، 29 سنة، سائق، قرر أنه حال قيام شقيقه بالاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية جرفه التيار وتوفى غرقًا ولم يشتبه في وفاته جنائيًا.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة ورد بتقريره أن سبب الوفاه إسفكسيا الغرق ونفى وجود شبهة جنائية في الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6974 إداري مركز الخانكة لسنة 2019 وبالعرض على النيابه العامة صرحت بالدفن.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
1
x
18:00
1
السد - قطر
الأهلي - السعودية
2
x
20:00
4
الهلال - السعودية