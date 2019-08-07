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إيد شيران يصور فيديو كليب من أغاني ألبومه الجديد ببرمنجهام

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:16 ص
إيد شيران يصور فيديو كليب من أغاني ألبومه الجديد ببرمنجهام
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أحمد جمال أحمد
 
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التقطت عدسات المصورين لقطات للنجم الأيرلندي إيد شيران، خلال تصويره لفيديو كليب لأحد أغاني ألبومه الجديد بمدينة برمنجهام البريطانية.

 

ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات لإيد من موقع تصوير فيديو الأغنية التي يشاركها به فنانون بريطانيون هم Jaykae and Aitch وفريق UB40 .

 

وسبق لإيد طرح أثنين من أغنيات ألبومه الجديد بطريقة الفيديو كليب، هما "بيوتيفول بيبول" و "أي دونت كير" التي ظهر بها مع جاستين بيبر.

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