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3 أيام عطلة عيد الأضحي بالبورصة المصرية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:09 ص
3 أيام عطلة عيد الأضحي بالبورصة المصرية
البورصة المصرية
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نيفين سمير
 
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قررت إدارة البورصة المصرية، أن تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11أغسطس، حتى يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس.

وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم أنه سوف يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأربعاء الموافق 14أغسطس. 
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