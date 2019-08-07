3 أيام عطلة عيد الأضحي بالبورصة المصرية







وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم أنه سوف يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأربعاء الموافق 14أغسطس.

قررت إدارة البورصة المصرية، أن تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11أغسطس، حتى يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس.