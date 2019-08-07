مؤشربورصة دبي يصعد 1.58% بمستهل تعاملات اليوم

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.58% رابحا 44.20 نقطة ليصل إلى مستوى 2841.18 نقطة، مدفوعا بصعود جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 67.2 مليون سهم محققة ما قيمته 102.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1411 صفقة ل32 سهما، وارتفع 23 سهما، وانخفضت 4 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.95%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.32%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1%، تلاه قطاعى البنوك والاتصالات بنسبة 0.92%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%،.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم دى إكس بى انترتيمنتس بنسبة 4.65%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.22%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 3.67%، ثم سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 3.53%