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تباين بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية تعاملات الأربعاء

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:02 ص
تباين بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية تعاملات الأربعاء
بورصة الكويت
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نيفين سمير
 
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% رابحا 14.140 نقطة ليصل إلى مستوى 6100.65 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.35% رابحاً 23.720 نقطة ليصل إلى مستوى 6730.61 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.11% خاسراً 5.420 نقطة ليصل إلى مستوى 4861 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 71.9 مليون سهم بقيمة 16.2 مليون دينار كويتى عبر 3602 صفقة.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.63%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%.
 
وجاء سهم "كامكو للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.89%، تلاه شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 7%، ثم مجموعة أسس القابضة بنسبة 6.11%، فيما تصدر سهم "الشركة الدولية للمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.67% ثم شركة سنام العقارية بنسبة 10%، ثم شركة منازل القابضة بنسبة 7.41%
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