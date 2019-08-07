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مقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 100 إثر تفجير في كابول

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:01 ص
مقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 100 إثر تفجير في كابول
انفجار في افغانستان
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وكالات
 
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قتل ما لا يقل عن 18 شخصًا وجرح أكثر من 100 شخص في انفجار في العاصمة كابول.

 

ووفقا  لقناة "طلوع" نقلاً عن مصدر في قوات الأمن وقع انفجار قوي صباح الأربعاء في غرب العاصمة الأفغانية.

 

وأفادت وسائل إعلام أفغانية بأن حركة طالبان تبنت الانفجار، وتقول إنها استهدفت مركزا للتجنيد تابعا للقوات الأمنية.

 

وتشهد أفغانستان، خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعا ملحوظا في وتيرة أعمال العنف والمعارك بين القوات الأمنية وحركة طالبان، ونشاطا ملحوظا من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) الذي تبنى مسؤولية اثنين من التفجيرات الثلاثة في كابول الخميس الماضي، والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 11 شخصا، وإصابة العشرات.

 

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