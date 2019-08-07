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مؤشر بورصة السعودية يصعد 1.1% بالتعاملات الصباحية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:00 ص
مؤشر بورصة السعودية يصعد 1.1% بالتعاملات الصباحية
بورصة السعودية
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نيفين سمير
 
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إرتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.1% رابحا 92.23 نقطة ليصل إلى مستوى 8486.30 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.11% رابحا 41.69 نقطة ليصل إلى مستوى 3788.61 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 34.5 مليون سهم بقيمة 882 مليون ريال، وارتفعت أسهم 146 شركة، فيما تراجعت 22 شركة. 
 
وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.59%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.27%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.24%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.19%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.17%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.10%.
 
وجاء سهم "الكابلات السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.02%، ثم مجموعة السريع بنسبة 4.57%، ثم الخليجية العامة بنسبة 3.97%، فيما تصدر سهم "الخدمات الأرضية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.09% ثم أنابيب السعودية بنسبة 1.43%، ثم مشاعر ريت بنسبة 1.17%.
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