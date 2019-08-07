"السيسي": نتحرك بجدية ومسئولية لتغيير الواقع المصري
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:01 ص
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نتحرك بجدية ومسئولية لتغيير الواقع المصري.
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن المطلوب كتير ولكن هذا أقصى معدلات يمكن أن نحققها.
وتابع، أنه كان يتحدث مع المسئولين في الدولة عن أنه في مؤتمر الوطني للشباب أكد أن دولة بحجم مصر بها 100 مليون مواطن تحتاج ميزانية تريليون دولار، مشددًا على أن بناء الدول المصرية يحتاج لتكاتف جميع المصريين، معقبًا: "يلا نبني كلنا مع بعض لأجل خاطر بلدنا".
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن المطلوب كتير ولكن هذا أقصى معدلات يمكن أن نحققها.
وتابع، أنه كان يتحدث مع المسئولين في الدولة عن أنه في مؤتمر الوطني للشباب أكد أن دولة بحجم مصر بها 100 مليون مواطن تحتاج ميزانية تريليون دولار، مشددًا على أن بناء الدول المصرية يحتاج لتكاتف جميع المصريين، معقبًا: "يلا نبني كلنا مع بعض لأجل خاطر بلدنا".
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